Салат «по-корейски»: кладем морковь, сладкий перец, огурец — остренький, хорош к шашлыку и мясу

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Салатик отлично сочетается с любыми видами мясных блюд, но особенно с шашлыком.

Ингредиенты: 2 огурца, маленькая морковь, 1 болгарский перец, 10 г кунжута, 40 мл соевого соуса, 15 мл яблочного уксуса, щепотка сахара, зеленый лук, чили и чеснок по вкусу.

Нарезать полосками огурец, перец, зеленый лук. Выдавить чеснок, измельчить перец чили, натереть морковку, обжарить кунжут на сухой сковороде. Все ингредиенты смешать.

Для заправки соединить соевый соус, уксус, сахар, специи (можно также добавить немного растительного масла). Полить соусом овощи, поставить в холод пропитываться не менее чем на 15 минут.

Источник: lafoy.ru