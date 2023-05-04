Песочный пирог к чаю с кислинкой: стакан кефира, стакан варенья, яйцо — яркое послевкусие

Интересный пирог на песочном тесте — сладкий, но с кислинкой: яркое послевкусие. Готовим по маминому рецепту «из того, что было в холодильнике». Десерт просто тает во рту — гости попросят добавки. Попробуйте!

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Берем: 200 мл кефира, 1 яйцо, 100 г сахара, 450 г муки, 1 стакан варенья, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г сливочного масла, ванилин на кончике ножа.