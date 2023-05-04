Едятся губами! Как приготовить аппетитные тефтели с куриным фаршем и плавленым сыром — тают во рту

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Ингредиенты: 750 г куриного фарша, 500 мл молока, 15 г муки, 100 г плавленого сыра, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 80 г батона, по 25 г сливочного и растительного масла, 150 мл воды, специи.

Смешать фарш, нарезанный мелко лук, давленый чеснок и размоченный батон.

В сковородке нагреть два вида масла, обжарить муку, влить молоко и размешать. Туда же добавить тертый плавленый сыр, потушить, пока не расплавится.

Сформировать тефтели, положить в соус и тушить примерно 15 минут.

Источник: lafoy.ru