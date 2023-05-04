Закуска «Разноцветные шары»: дети сметут со стола - быстро и дешево

Если вы уже не знаете, как удивить своих детей и гостей - приготовьте закуску «Разноцветные шары». Ничего сложного в рецепте нет. Да и продуктов надо по минимуму.

Вам понадобятся: 250 г неострого сыра, по 2 морковки и свеклы, 5 сваренных вкрутую куриных яиц, 1 сельдь без кожи и костей, горсть грецких орешков, 1 банка майонеза, 2 крупные дольки чеснока.

Сначала натрите сыр и разделите по разным тарелочкам поровну. В первую добавьте натертую морковь, чеснок, измельченные желтки и молотые орехи.

Во вторую миску - свеклу и натертые на терке белки. Все тщательно перемешайте и заправьте майонезом.

Затем скатайте шарики и кладите на тарелку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».