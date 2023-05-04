Гости удивятся: рецепт шашлыка из курицы в кокосовом маринаде

Имбирь и чеснок очистите и натрите на мелкой терке.

Выжмите сок из лаймов.

Смешайте все это с кокосовым молоком, карри и сахаром, добавьте соль по вкусу.

Курицу нарежьте небольшими кубиками, залейте маринадом, перемешайте и уберите в холодильник на 3–4 часа. Ну а потом на мангал!

По материалам сайта «Лайфхакер».