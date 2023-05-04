Гости удивятся: рецепт шашлыка из курицы в кокосовом маринаде

Добавьте в майский пикник вкус кокоса. Фото: Global Look Press

Когда обычная свинина с луком уже надоела.

Хотите удивить гостей нестандартным рецептом шашлыка? Ловите способ приготовить кокосовый маринад для курочки.

Ингредиенты:

  • 20 граммов свежего имбиря;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 2 лайма;
  • 180 мл кокосового молока;
  • 2 столовые ложки пасты карри;
  • 2 столовые ложки коричневого сахара;
  • соль по вкусу;
  • 1 килограмм филе куриного бедра.

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Имбирь и чеснок очистите и натрите на мелкой терке.

Выжмите сок из лаймов.

Смешайте все это с кокосовым молоком, карри и сахаром, добавьте соль по вкусу.

Курицу нарежьте небольшими кубиками, залейте маринадом, перемешайте и уберите в холодильник на 3–4 часа. Ну а потом на мангал!

По материалам сайта «Лайфхакер».

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