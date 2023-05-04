Гости удивятся: рецепт шашлыка из курицы в кокосовом маринаде

Хотите удивить гостей нестандартным рецептом шашлыка? Ловите способ приготовить кокосовый маринад для курочки.
Ингредиенты:
- 20 граммов свежего имбиря;
- 5 зубчиков чеснока;
- 2 лайма;
- 180 мл кокосового молока;
- 2 столовые ложки пасты карри;
- 2 столовые ложки коричневого сахара;
- соль по вкусу;
- 1 килограмм филе куриного бедра.
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Имбирь и чеснок очистите и натрите на мелкой терке.
Выжмите сок из лаймов.
Смешайте все это с кокосовым молоком, карри и сахаром, добавьте соль по вкусу.
Курицу нарежьте небольшими кубиками, залейте маринадом, перемешайте и уберите в холодильник на 3–4 часа. Ну а потом на мангал!
По материалам сайта «Лайфхакер».