Пышные сырники по ГОСТу на вкус «как в ресторане»: 5 стаканов муки, 2 яйца, творог и сахар

Готовим пышные сырники в духовке по ГОСТу — себестоимость копейки, а вкус просто бомбический. Сырники тают во рту, домашние попросят добавки.

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Берем: 500 г творога, 2 яйца, 5 ст.л. муки, 5 ст.л. сахара.

Как готовить?

По этому рецепту сырники получатся пышными, сочными и при этом нежными, совсем нежирными.

Просеиваем муку и смешиваем все ингредиенты до однородности. Формируем влажными руками сырники, далее выкладываем их на пергамент и выпекаем 20 минут в духовке при 180 градусах. Можно подавать с медом или со сметаной. Приятного аппетита!