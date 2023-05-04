Полкило фарша и пачка творога: готовим необыкновенно нежные куриные котлетки – хочется добавки

Вкусные и очень нежные котлетки из куриного фарша получаются, если в их состав ввести творог.

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Они нравятся и мужчинам, и детям, и худеющим девушкам. Их можно приготовить на пару и получится настоящее диетическое блюдо.

Ингредиенты: 500 г куриного фарша, 200 г творога, 50 г панировочных сухарей, 1 яйцо, специи и зелень.