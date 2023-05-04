Готовим тающее во рту печенье «Хризантема» по маминому рецепту: 2 яйца, мука, сахар и масло

Делимся забытым рецептом вкуснейшего печенья «Хризантема» из нашего советского детства. Готовим так, как это делали наши мамы. Вкус просто бомбический — за уши не оттащишь от тарелки. Взрослые и дети попросят добавки к чаю.

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Берем: масло сливочное – 250 г., сахар – 200 г., яйцо – 2 шт., ванилин – по вкусу, разрыхлитель – 10 г., мука – 3 стакана (по 250 мл, если понадобится добавьте больше).

Как готовить?

Для начала взбиваем яйца с сахаром, до консистенции белой пышной массы, добавляем масло, ванилин и снова тщательно взбиваем венчиком. Всыпаем частями муку и разрыхлитель. Тесто должно получиться сухим. Убираем его в морозилку на 20-30 минут.

Перекручиваем тесто в лапшу на мясорубке, отрывая кусочки в 4-5 см, кончики схватываем пальцами.

Готовим в духовке 20-25 минут до румяной корочки. Можно подавать к столу. Приятного аппетита!