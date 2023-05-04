Узбеки раскрыли секрет своих пышных лепешек: 3 стакана муки, 2 луковицы, масло и вода

Узбеки раскрыли традиционный секрет приготовления лепешек — они получаются пышными, мягкими и невероятно вкусными: просто тают во рту. Попробуйте! Рецепт простейший, а себестоимость — копейки.

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Берем: 3 стакана муки, 2 луковицы, 200 мл теплой воды, 100 г сливочного масла, 15 г соли.

Как готовить?

Смешиваем воду, муку, соль и растопленное масло. Накрываем пленкой и даем отдохнуть 15-20 минут. Потом замешиваем тесто, раскатывая его на тонкие пласты. Добавляем измельченный лук, соединяем края вовнутрь и формируем лепешки с помощью скалки.

Далее обжариваем на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны. Готовые лепешки смазываем сливочным маслом. Можно подавать к столу. Приятного аппетита!