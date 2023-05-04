Необычный крабовый салат: с омлетом он обретает совсем другие краски – все просят этот рецепт

Многие привыкли к крабовому салату с огурцом, кукурузой и вареным яйцом, и им уже никого не удивишь. Но вот если яйцо не отварить, а сделать из него омлет, закуска засияет совсем иными красками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 3 огурца, 2 яйца, 200 г крабовых палочек, 100 г кукурузы, 0,5 пучка укропа, майонез.