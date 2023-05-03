Держим в холодильнике 8 часов: салат «Шахтерский» по советскому рецепту — копеечный

Сначала нужно нарезать вареное мясо на ломтики (можно разобрать на волокна). Далее шинкуем лук полукольцами и нарезаем огурцы в виде продолговатых тонких кусочков.

На разогретую сковороду с подсолнечным маслом кладем лаврушку, перец и раздавленный чеснок. Подогреваем на огне 2–3 минуты пока чеснок не станет золотистым.

Пользуясь ситом, выливаем масло в салат. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.

Далее накрываем и убираем в холодильник на восемь часов, за счет чего салат становится невероятно вкусным.