Держим в холодильнике 8 часов: салат «Шахтерский» по советскому рецепту — копеечный

Готовим салат «Шахтерский» по советскому рецепту наших бабушек. Просто пальчики оближешь! Идеальная закуска к столу — себестоимость копеечная. Попробуйте! Гости сразу попросят добавки.
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Берем отварную говядину — 300 г (также подойдет любое другое мясо. — Прим. ред.), лук красный — 1 шт., соленые огурцы — 3–4 шт., растительное масло — 80 мл, чеснок — 3–4 зубчика, лавровый лист, перец черный.
Сначала нужно нарезать вареное мясо на ломтики (можно разобрать на волокна). Далее шинкуем лук полукольцами и нарезаем огурцы в виде продолговатых тонких кусочков.
На разогретую сковороду с подсолнечным маслом кладем лаврушку, перец и раздавленный чеснок. Подогреваем на огне 2–3 минуты пока чеснок не станет золотистым.
Пользуясь ситом, выливаем масло в салат. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.
Далее накрываем и убираем в холодильник на восемь часов, за счет чего салат становится невероятно вкусным.