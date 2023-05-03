Два яйца, овсяные хлопья, мука и клюква: готовим идеальное печенье «как у мамы» — прыгают в рот

Овсяное печенье. Фото: freepik.com

Этот десерт так прост в приготовлении, что справятся даже самые ленивые.

Готовим идеальное советское овсяное печенье «как у мамы» за 20 минут. Этот десерт сам просится в рот — идеальная добавка к чаю. Попробуйте! Гости ахнут от утонченной вкусовой палитры — объедение.

Еще больше кулинарных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем 110 г муки, 120 г овсяных хлопьев, 130 г шоколадных капель, 60 г сушеной клюквы, по 2 щепотки разрыхлителя, соли и корицы, 110 г сливочного масла, 1 яйцо, 180 г сахара.

Для начала нужно смешать все сухие компоненты, следом добавить яйцо и растопленное масло. Все хорошенько перемешать. Вливаем шоколадные капли и добавляем клюкву. Еще раз перемешиваем. 

Затем выкладываем печенье ложкой на кулинарную бумагу и выпекаем 15–20 минут в духовке при 190°. Прияного аппетита!

Читайте также