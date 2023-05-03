Два яйца, овсяные хлопья, мука и клюква: готовим идеальное печенье «как у мамы» — прыгают в рот

Готовим идеальное советское овсяное печенье «как у мамы» за 20 минут. Этот десерт сам просится в рот — идеальная добавка к чаю. Попробуйте! Гости ахнут от утонченной вкусовой палитры — объедение.

Еще больше кулинарных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем 110 г муки, 120 г овсяных хлопьев, 130 г шоколадных капель, 60 г сушеной клюквы, по 2 щепотки разрыхлителя, соли и корицы, 110 г сливочного масла, 1 яйцо, 180 г сахара.