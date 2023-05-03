Яркий салат из трех ингредиентов, который все хвалят: говядина, перец, соленый огурец — заправка чесночная

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Ингредиенты: 200 г соленых или малосольных огурцов, 250 г говядины, 1 болгарский перец, 1 зубчик чеснока, 30 мл оливкового масла, 2 ст.л. растительного масла, паприка, молотый черный перец, соль.

Говядину нарезать, приправить, посолить и обжарить до готовности на растительном масле, можно это сделать в гриле, чтобы не было лишних калорий.

Нарезать соленые или малосольные огурцы и болгарский перец. Все смешать, добавить давленый чеснок, посолить, поперчить, заправь салат оливковым маслом.

Источник: lafoy.ru.