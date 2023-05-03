Салат «Праздничный» с куриной грудкой, сладким перцем и виноградом: все просят добавки!

Эта красивая и аппетитная закуска всегда уходит с праздничного стола первой. Люди любят сочетание курицы и овощей, а виноград придает ей загадочности.

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Ингредиенты: 250 г куриного филе, 3 яйца, 120 г сыра, 1 красный болгарский перец, 100 г винограда без косточек, 1 долька чеснока, 1 пучок зеленого лука, 0,5 ст.л. лимонного сока, майонез.

Обжарить кусочки куриного филе, приправить давленым чесноком. На дно блюда или большой плоской тарелки выложить слой из вареных рубленых яиц и зеленого лука, пропитать майонезом.

Далее создать слой из куриной мякоти и майонеза. Потом выложить нарезанный кубиками перец, тертый сыр, половинки виноградин. Каждый слой, кроме верхнего, промазать майонезом.

Источник: lafoy.ru.