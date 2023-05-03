Сама нежность: морковно-банановая запеканка с творогом — все обожают этот рецепт

Аппетитная запеканка получается из моркови, банана и творога. Ее нежная консистенция запомнится вам надолго. Порадуйте себя вкусным завтраком.

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Ингредиенты: 250 г творога, 200 г моркови, 1 банан, 15 г сливочного масла, 2 яйца, 90 мл воды, 4 ст.л. сахара, 1 ч.л. крахмала.

Натереть морковку на терке, потушить на сливочном масле с водой до мягкости и испарения влаги.

Взбить творог с сахаром и яйцами в блендере, добавить морковку, опять проработать блендером.

Положить крахмал, перемешать, положить нарезанный банан. Выложить тесто в форму, готовить 30 минут в духовке при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru