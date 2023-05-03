Салат «Королевский» с крабовыми палочками, сыром и сухариками: первым улетает со стола!

Салат. Фото: соцсети

Очень вкусная закуска полюбится всеми гостями и домашними.

Этот салат с сухариками, крабовыми палочками и сыром всегда первым разлетается со стола. Он отлично украсит праздничный стол и войдет в ваш повседневный рацион благодаря простоте приготовления и доступности ингредиентов.

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Ингредиенты: 250 г крабовых палочек, 4 сваренных вкрутую яйца, 300 г твердого сыра, 100 г сухариков, 1/2 лимона, 2 дольки чеснока, майонез.

Смешать нарезанные кубиками крабовые палочки и вареные яйца, выдавить чеснок, натереть в состав сыр.

Сбрызнуть салат соком лимона и заправить майонезом, перед подачей посыпать сухариками.

Источник: lafoy.ru.

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