Салат «Королевский» с крабовыми палочками, сыром и сухариками: первым улетает со стола!

Этот салат с сухариками, крабовыми палочками и сыром всегда первым разлетается со стола. Он отлично украсит праздничный стол и войдет в ваш повседневный рацион благодаря простоте приготовления и доступности ингредиентов.
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Ингредиенты: 250 г крабовых палочек, 4 сваренных вкрутую яйца, 300 г твердого сыра, 100 г сухариков, 1/2 лимона, 2 дольки чеснока, майонез.
Смешать нарезанные кубиками крабовые палочки и вареные яйца, выдавить чеснок, натереть в состав сыр.
Сбрызнуть салат соком лимона и заправить майонезом, перед подачей посыпать сухариками.
Источник: lafoy.ru.