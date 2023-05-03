Без майонеза! Нежный салат с курицей, зеленью и рисом: на заправку смешаем масло, горчицу и уксус

Сочетание курицы, горошка, зелени и риса – всегда беспроигрышное в салатах и закусках. А в данном рецепте оно к тому же прекрасно оттеняется интересной заправкой.

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Ингредиенты: 200 г курицы, 70 г риса, 2 перца, 100 г горошка, горсть оливок, зеленый лук, зелень, специи, 1 ст.л. винного уксуса, 2 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. дижонской горчицы.

Сварите курицу и рис, нашинкуйте все ингредиенты. Горошек можно использовать консервированный или обдать кипятком замороженный, сразу же бросив его в ледяную воду для сохранения цвета.