3 нескучных домашних маринада для мяса на мангале

Киви содержат много аскорбиновой кислоты, благодаря чему пары часов на маринование мяса достаточно.

НАДО (на 1,5 кг мяса): 5 спелых киви · 2 луковицы · 1,5 ст. ложки соли, приправы по вкусу (по 1 ч. ложке черного и красного перца уже достаточно, а дальше фантазируйте) · 2 ст. ложки растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Лук режем полукольцами и разминаем в миске, чтобы пошел сок.

2. Кладем в ту же миску куски мяса.

3. Киви чистим и давим вилкой в кашицу (или пробиваем в блендере).

4. Добавляем приправы, масло и перемешиваем. Даем настояться в холодильнике 2 - 3 часа.

Терпкий на гранатовом соке