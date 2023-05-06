3 нескучных домашних маринада для мяса на мангале

Хмельной на пиве
НАДО (на 2 кг мяса): 500 мл пива (для курицы - пшеничные сорта и легкие эли, для свинины - эли, для баранины и говядины - крепкие темные сорта) · 3 луковицы · 200 мл растительного масла · 1 лимон · 2 ст. ложки горчицы · 1 ч. ложка молотого перца · 1 ч. ложка молотого кориандра.
ГОТОВИМ:
1. Лук режем кольцами или полукольцами.
2. Мясо режем кубиками, заливаем пивом и даем постоять 2 часа.
3. Сливаем примерно треть пива.
4. Добавляем лук, приправы и смесь масла, горчицы и лимонного сока. Перемешиваем, закрываем миску крышкой или затягиваем пленкой и оставляем в холодильнике до утра.
Быстрый на киви
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Киви содержат много аскорбиновой кислоты, благодаря чему пары часов на маринование мяса достаточно.
НАДО (на 1,5 кг мяса): 5 спелых киви · 2 луковицы · 1,5 ст. ложки соли, приправы по вкусу (по 1 ч. ложке черного и красного перца уже достаточно, а дальше фантазируйте) · 2 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Лук режем полукольцами и разминаем в миске, чтобы пошел сок.
2. Кладем в ту же миску куски мяса.
3. Киви чистим и давим вилкой в кашицу (или пробиваем в блендере).
4. Добавляем приправы, масло и перемешиваем. Даем настояться в холодильнике 2 - 3 часа.
Терпкий на гранатовом соке
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 кг мяса): 300 мл гранатового сока · 30 мл соевого соуса · 1 ч. ложка порошка карри · 1 ч. ложка сушеного базилика · 1 ч. ложка
черного молотого перца.
ГОТОВИМ:
1. Сок смешиваем с соевым соусом и специями. Все перемешиваем.
2. Выкладываем в маринад куски мяса и маринуем 3 часа.
Вопросы - ребром
Какое мясо подходит?
Главное, чтобы оно было свежим.
Свинина: шея или корейка.
Курица или индейка: филе бедра (грудка получится слишком сухая).
Говядина: толстый край, тонкий край или вырезка.
Баранина: корейка, ребрышки, шея, лопатка и окорок.
Солить ли маринад?
Нет, а то мясо даст сок и может после жарки стать сухим.
Солите мясо перед жаркой (1 ч. ложка соли без горки на 1 кг) либо непосредственно перед употреблением.