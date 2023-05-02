Похрустите с восторгом! Раскрываем отличный рецепт салата с курицей, пекинской капустой и сыром

Вкусный и интересный салат с пекинской капустой, курицей и сыром отлично дополнит праздничный стол.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Закуска красиво выглядит и аппетитно хрустит, оторваться от нее невозможно!

Ингредиенты: 200 г курицы, 200 г пекинской капусты, 2 помидора, 3 ст.л. сметаны, 100 г мягкого сыра или творога.

Сварить курицу и нарезать кубиками вместе с помидорами. Произвольно нашинковать пекинскую капусту и измельчить сыр, перемешать салат, заправить сметаной. Также мягкий сыр можно заменить твердым тертым.

Источник: lafoy.ru