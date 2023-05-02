Интересный салат из трех ингредиентов: консервированный тунец, соленый огурец, лук — готовить 3 минуты

Очень простой и при этом вкусный салат можно сделать из тунца, соленого огурчика и лука. Заправка не майонезная, очень легкая и аппетитная. Вам понравится!

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Ингредиенты: 240 г тунца, четверть красной луковицы, 3 соленых огурца, половина лимона, 3 ст.л. йогурта, 1 ст.л. зернистой горчицы, специи и зелень.

Нарезать мелко лук и соленые огурцы, консервированного тунца размять. Смешать йогурт с лимонным соком, горчицей, заправить салат, посыпать по вкусу специями и зеленью.

Также в салат можно добавить вареное яйцо, если захочется смягчить вкус. Закуску можно смело намазывать на хлеб и гренки и подавать к столу в виде брускетт.

Источник: lafoy.ru