Для тех, кто не хочет толстеть: готовим вкусный салат со стручковой фасолью, яйцом и сыром

Свое повседневное и праздничное меню вы можете пополнить очень вкусным и низкокалорийным салатом со стручковой фасолью. Легкий состав радует своим приятным сочетанием. Обязательно попробуйте эту закуску!

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Ингредиенты: 300 г стручковой фасоли, 3 яйца, 2 зубчика чеснока, зеленый лук, 100 г сыра, 1 ст.л. оливкового масла.

Сварить яйца и фасоль до готовности. Чтобы фасоль сохранила красивый зеленый цвет, сразу же после варки нужно бросить ее в холодную воду.

Яйца измельчить кубиком, сыр натереть на крупной терке. Добавить рубленый чеснок и зеленый лук, сбрызнуть оливковым маслом.

Можно также положить в закуску оливки.

Источник: lafoy.ru.