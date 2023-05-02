Салат из трех ингредиентов, который улетает со стола: курица, корейская морковка, кукуруза

Отличный вариант салатика для тех, кто не любит долго корпеть над едой. Да и зачем, если можно просто смешать и наслаждаться отличным результатом?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Этот салат можно разнообразить сухариками, орехами или маринованным луком, как вам больше нравится. Но и при трех ингредиентах он очень вкусный.

Ингредиенты: 400 г копченой или вареной курицы, 300 г корейской моркови, 250 г консервированной кукурузы, 3 ст.л. сметаны.

Нарезать курицу тонкой соломкой вдоль волокон. Перемешать ингредиенты и заправить салат сметаной или йогуртом по вкусу.

Источник: lafoy.ru.