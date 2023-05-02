Как приготовить идеальный шашлык: секрет советских шашлычников раскрыл Ивлев – настоящее мясо

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев раскрыл секрет идеального советского шашлыка.

Шеф утверждает, что лучше всего взять свинину и именно шею. Нарезать мясо на кубики в 2–2,5 см. Далее крупно нарезать лук – максимально много. Его сок сделает мясо мягким и нежным, действуя на его волокна во время маринования.

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Смешать мякоть свинины и лук, обильно посолить, поперчить по вкусу, полить небольшим количеством растительного масла и обычной газированной несладкой водой.

Ивлев подчеркнул, что вода должна быть простой питьевой, а не минералкой с характерным вкусом вроде «Боржоми» или «Ессентуков». На 1,5 кг свинины Ивлев использует примерно 300 граммов воды.

Все перемешать и оставить пропитываться. Далее пожарить на шампурах как обычно.

Источник: YouTube-канал Ivlev Chef Channel