Вкуснейший пирог из теста-пятиминутки: сочная начинка из курицы, яиц и лука – с пальцами не съешьте!

Пирог. Фото: соцсети

С такой выпечкой справится даже ребенок.

Приготовьтесь, это очень опасный пирог! Есть риск съесть его с пальцами! Выпечка из теста-пятиминутки радует своим нежным вкусом и отличным сочетанием ингредиентов в начинке.

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Готовить этот пирог одно удовольствие – очень просто, быстро, без лишних действий.

Ингредиенты для теста: 3 яйца, 150 мл сметаны, 150 мл майонеза, по 0,5 ч.л. соды, сахара и соли.

Ингредиенты для начинки: 400 г куриного филе, 6 яиц, 1 пучок зеленого лука.

Соединить сметану, майонез, яйца для теста, соду и сахар. Постепенно ввести муку, помешивая.

Сварить яйца на начинку и курицу, нарезать. Нашинковать также лук.

В форму залить половину теста, выложить слоями курицу, яйца и зеленый лук, вылить сверху остатки теста. Выпекать примерно 30 минут на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.

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