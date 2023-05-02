Вкуснейший пирог из теста-пятиминутки: сочная начинка из курицы, яиц и лука – с пальцами не съешьте!

Приготовьтесь, это очень опасный пирог! Есть риск съесть его с пальцами! Выпечка из теста-пятиминутки радует своим нежным вкусом и отличным сочетанием ингредиентов в начинке.

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Готовить этот пирог одно удовольствие – очень просто, быстро, без лишних действий.

Ингредиенты для теста: 3 яйца, 150 мл сметаны, 150 мл майонеза, по 0,5 ч.л. соды, сахара и соли.

Ингредиенты для начинки: 400 г куриного филе, 6 яиц, 1 пучок зеленого лука.