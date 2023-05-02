Тающая во рту запеканка: пачка творога, морковка, манка, сахар и яйцо – рецепт «проще некуда»

Творожно-морковная запеканка отлично разнообразит ваш привычный завтрак. Она радует своим тающим вкусом и легкостью приготовления.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: 200 г творога, 120 г моркови, 30 г сахара, 1 яйцо, 2 ст.л. манки, 1 щепотка ванилина.
Перетрите творог через сито или разомните толкушкой, натрите морковку на мелкой терке.
Смешайте все ингредиенты. Оставьте состав настаиваться минут на 15 минут. Выложите в форму, смазанную маслом. Выпекайте в духовке 35 минут на 180 градусах.
Источник: lafoy.ru.