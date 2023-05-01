Пирог «Мужской» с курицей и солеными огурцами: отлично идет на закуску и просто готовится

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А еще этот пирог отлично подходит для закуски. Впрочем, хозяюшки и дети тоже от него в восторге. Так что такая вкуснятина точно не залежится у вас!

Ингредиенты для теста: 6 ст.л. муки, 250 г сметаны, 250 г майонеза, 3 яйца, 0,5 ч.л. соды, 0,5 ч.л. соли. Для начинки: 1 куриная грудка, 1 луковица, 1 соленый огурец.

Меленько нарезаем куриную грудку и лук, обжариваем вместе, приправляем по вкусу. Измельчаем огурцы, добавляем в сковороду, перемешиваем и снимаем с огня.

Смешиваем сметану, майонез и яйца до однородности, медленно вводим сухие ингредиенты и заливаем половину теста в форму. Выкладываем начинку, заливаем остальным тестом и выпекаем до готовности при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.