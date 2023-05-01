Дети пиццу больше не захотят! Будут просить эту запеканку из батона: заливаем яйцом и в духовку

Простая и очень аппетитная запеканка понравится всем любителям пиццы. И у нее есть существенное преимущество – готовится она намного проще. Если у вас есть батон, колбаса, сыр и помидоры, то самое время попробовать эту вкуснотищу!

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Ингредиенты: 180 г твердого сыра, 8 помидоров черри, 1/2 батона, 180 г ветчины, 1,5 стакана молока, 5 яиц, специи.

Нарезать батон кусочками и выложить на дно смазанной формы. Посыпать половиной тертого сыра, выложить половину нарезанных томатов, и на них – половину ветчины.

Повторить все слои, посыпать остатками сыра. Залить все взбитыми яйцами и отправить в духовку выпекаться до готовности.

Источник: lafoy.ru.