Самый любимый соус к шашлыку! Томат, чеснок, перец, кинза – любое мясо станет вкуснейшим

Известный шеф-повар и ведущий Илья Лазерсон раскрыл рецепт своего любимого соуса к шашлыку. С ним даже не самое удачное мясо заиграет волшебно! Ну а сочная вкусная мякоть просто требует к себе такой добавки!

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Ингредиенты: 4 средних томата, 2-3 зубчика чеснока, 25 г сахара, свежий жгучий перец и соль по вкусу, 15 г свежей кинзы.

Томаты натереть на крупной терке. Измельчить зелень, перец и чеснок. Все смешать. Чтобы соус не расслаивался, Лазерсон добавляет в его состав немного кетчупа.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»