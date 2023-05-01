Аппетитные лепешки плацинды с творогом: на тонкое тесто возьмем муку, воду, яйца, уксус – так быстро!

Молдавские лепешки плацинды станут любимыми на вашем столе. Они готовятся за минуты, а со стола разлетаются еще быстрее. Вас за уши от них не оттащишь!

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Ингредиенты: 2 стакана муки, 180 мл теплой воды, 80 мл растительного масла, 2 яйца, 350 г творога, пучок петрушки с укропом, 1 ст.л. уксуса, соль, молотый черный перец.

Смешать муку, воду, яйца и уксус. Замесить мягкое тесто. Протереть творог через сито, добавить нашинкованную зелень, соль и молотый перец.

Разделить тесто на одинаковые кусочки, раскатать, выложить начинку, залепить. Обжаривать лепешки до готовности на растительном масле.

Источник: lafoy.ru.