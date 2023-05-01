Рецепт – хит Интернета! Готовим пирог с творогом без капли муки: гречка, манка, яйца, масло

Полезный и вкусный пирог можно приготовить без капли муки, используя гречку и ложку манки. Такая выпечка отлично пойдет на завтрак. Подавайте ее со сметанкой, так будет вкуснее.

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Ингредиенты: 2 стакана вареной гречки, 3 яйца, 400 г творога, 1 ст.л. манной крупы, 100 г сахарного песка, щепотка ванилина, 10 г сливочного масла.

Взбить яйца с сахаром, добавить творог, вареную гречку, манную крупу и ванилин. Выложить состав в смазанную форму и выпекать в разогретой духовке 40 минут. Пирог получится аппетитнее, если сверху его смазать перед запеканием яйцом, взбитым со сметаной.

Источник: lafoy.ru.