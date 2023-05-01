За 20 минут! Готовим куриные сердечки с грибами - за ушами будет трещать

Некоторые люди не любят есть субпродукты - печень, сердце, легкие. Но опытные кулинары знают - вы просто не умеете их готовить вкусно!

Хотите блюдо как в ресторане из куриных сердечек? Вот простой рецепт, на который нужно немного продуктов.

Вам понадобятся: сердечки – 600 г; шампиньоны – 600 г; сыр (твердый сорт) – 120 г; сметана – 170 г; лук – 1 шт.; чеснок – 4 зубчика; соль и перец.

Обжарьте на сковороде сердечки вместе с луком. Затем добавьте порезанные грибы. Посолите, поперчите.

В отдельной миске смешайте сметану с выдавленным чесноком.

Как только сердечки обжарились - выкладывайте их в форму для запекания, а сверху залейте сметаной. Третьим слоем идет тертый сыр.

Запекайте в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

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