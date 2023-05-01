Самый нежный пирог с творогом и зеленью – можно есть губами: тесто как на оладьи, очень простое

Простой и очень нежный пирог можно приготовить буквально за несколько минут. Заливное тесто получается мягким, замешивать его одно удовольствие. А сочетание творога и зелени в начинке – это всегда беспроигрышный вариант!
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Ингредиенты: 3 яйца, 80 г сметаны, 0,5 ч.л. соды, 200 г муки, 250 г творога, пучок укропа с петрушкой, пару листиков шпината, 2 стебля зеленого лука, 1 ч.л. орегано, 1 ч.л. оливкового масла, молотый черный перец, соль.
Взбить яйца с солью и сметаной, добавить соду, муку. Мелко нарезать зелень, положить специи, соль и протертый через сито творог. Вылить половину теста в смазанную форму, выложить начинку и залить остатками теста. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
Источник: lafoy.ru.