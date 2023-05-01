Такой шашлык вы не забудете! Как аппетитно и сочно замариновать куриную грудку – тает во рту

Сочный шашлык без лишних калорий из куриной грудки предложил приготовить известный шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко. Он мариновал куриную мякоть на соевом соусе и йогурте, она получилась нежной, тающей во рту.

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Ингредиенты: куриная грудка - 2 шт., лук - 1 шт., перец сладкий - 2 шт., греческий йогурт- 120 мл, кетчуп - 120 г, соевый соус - 120 мл, перец черный - по вкусу.

Смешать йогурт, кетчуп, перец, соевый соус. Нарезать мякоть курицы, замариновать в получившемся соусе.

Деревянные шпажки заранее размочить в воде, нанизать на них кусочки курицы, чередуя с луком и перцем, пожарить на углях.

Источник: группа во «ВКонтакте» «Шеф-повар Василий Емельяненко».