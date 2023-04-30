Этот салат нравится всем: свежесть огурца и томата подчеркивает грудка, нежная сметана на заправку

Простой и вкусный салатик из свежих овощей и грудки нравится почти всем! Он аппетитный, красивый, имеет свежий вкус.

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К тому же без лишних калорий, ведь на заправку рекомендуется использовать нежирную сметану или несладкий йогурт. Ну а если вы не считаете калорий, то смело заправляйте его майонезом!

Ингредиенты: томат – 1 шт., огурец – 2 шт., перец – 2 шт., отварные яйца – 4 шт., отварная курица 100 г, зелень – 1 пучок, кукуруза - 1/2банки, сметана - 2 ст.ложки, соль по вкусу.

Овощи, вареные яйца, готовую куриную грудку и зелень нарубить, добавить кукурузу. Заправить сметаной и посолить по вкусу.

Источник: Telegram-канал «Фитнес меню».