Красивый салат из 2 ингредиентов: крабовые палочки, огурец и вкуснейшая йогуртная заправка

Очень красивый, яркий, вкусный салат получается из крабовых палочек и свежего огурца. Обязательно побалуйте им своих близких!
Закуска украсит праздничный стол и с успехом войдет в ваш ежедневный рацион, ведь готовить ее проще простого.
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Ингредиенты: крабовые палочки, огурцы. Заправка: греческий йогурт – 2 ст.л, горчица – 1 ч.л, оливковое масло – 1 ч.л, соль, перец.
Тонкой соломкой нарубите огурцы и крабовые палочки. Соедините ингредиенты для заправки и полейте ей состав. Салатик можно украсить зеленью.
Источник: Telegram-канал «Готовим вместе!»