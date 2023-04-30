Котлеты практически из ничего — вкусно, сытно, и не скажешь, что в них нет мяса

Овсянку заливаем 200 мл кипятка и оставляем на 15 минут. Далее картофель, лук и чеснок натираем на мелкой терке, солим и перчим по вкусу.

Не отжимая от жидкости, смешиваем вышеперечисленное. Мокрыми руками формируем из этого котлетки и жарим их по 3 минуты с двух сторон в масле до золотистой корочки.

Очень простые, бюджетные, но вкусные и сытные котлетки, и даже не скажешь, что в них совсем нет мяса.

По материалам сайта «Своими руками».