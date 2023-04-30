Лопают даже мясоеды! Как сделать овощной шашлык, который всех восхитит – слюнки текут (рецепт Бельковича)

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Ингредиенты: кукуруза - 2 початка, шампиньоны - 300 граммов, красный лук - 2 головки, сладкий красный перец - 2 штуки, кабачок цукини - 2 штуки, орегано сушеный - 1 чайная ложка, соль по вкусу.

Кукурузу, сладкий перец и цукини нарезать крупно. У грибов отрезать ножки. Головки лука разрезать на четыре части и разделить на лепестки.

На шампуры насадить кусочки овощей в разнобой, сделав между ними небольшие расстояния.

Уложить на мангал, сбрызнуть маслом. Убрать, когда овощи станут мягкими, посыпать орегано и укрыть на пять минут фольгой, чтобы аромат приправы впитался.

Источник: vk.com/sashabelkovich