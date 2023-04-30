Пирог «проще не бывает» с капустой и курицей: на тесто – 10 ложек муки, стакан кефира, чуть майонеза

Очень вкусный, сочный пирог с капустой и курицей можно испечь за несколько минут. Он готовится из заливного теста, которое получается в выпечке тоненьким и нежным. Никакой возни, а такая вкуснятина!

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Ингредиенты для теста: 1 стакан кефира, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 г майонеза, 10 ст.л. муки, щепотка соли, 3 яйца. Для начинки: 350 г куриного филе, 350 г капусты, специи и зелень.

Рубим капусту, тушим немного под крышкой, а потом вместе с измельченным филе и специями. Взбиваем яйца с солью, кефиром и майонезом, далее медленно добавляем муку с разрыхлителем.

Заливаем половину теста, выкладываем начинку и заливаем остальное. Выпекаем 40 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.