Вкуснее пиццы! Как приготовить сочный открытый пирог с курицей: на тесто – мука, вода, масло, яйцо

Быстрый и простой открытый пирог с курицей и грибами выручит вас в любой ситуации: когда вам нужно чем-то угостить незваных гостей, когда дети или муж захотели чего-то вкусненького, когда нужно украсить праздничный стол выпечкой или порадовать близких вкусным ужином.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Готовится пирог быстро, просто и из доступных ингредиентов.

Ингредиенты для теста: 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 1 ст.л. воды, щепотка соли, 200 г муки. Для начинки: 300 г грибов, 300 г куриного филе, 1 луковица, специи, 170 мл 20% сливок, 1 яйцо, 150 г сыра.

Замесить гладкое однородное тесто из всех ингредиентов и на 30 минут убрать в холодильник. Отварить и измельчить куриную мякоть, обжарить грибы с луком и специями, перемешать все.

Раскатать тесто и выложить в форму, сверху положить начинку, залить взбитым яйцом со сливками и тертым сыром. Выпекать 40 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.