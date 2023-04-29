Рецепт салата для похудения на каждый день: свеклу перемешиваем с курицей - дешево

Для того, чтобы не поправляться - надо есть легкую и нежирную еду. И салат со свеклой - хороший вариант для закуски на каждый день.

Готовится очень просто, продукты дешевые.

Вам понадобятся: 2 свеклы, 200 г капусты, 150 г куриного филе, 3 ст. л. сметаны, специи.

Свеклу лучше запечь в фольге в духовке, а не варить в кастрюле. Считается, что тогда овощ сохранит полезные свойства. Как только свекла запеклась - остудите и натрите на крупной терке.

Курицу отвариваем и разделяем на волокна, капусту мелко шинкуем.

Перешиваем все ингредиенты и заправляем сметаной.

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