В нежном сметанном соусе: делаем аппетитную запеканку из капусты — обожают даже мясоеды!

Очень нежная, вкусная и сочная запеканка из капусты в сметанном соусе делается буквально за несколько минут. А ее себестоимость радует экономных хозяек. Это вполне полноценное блюдо, но можете использовать его в качестве изысканного гарнира.

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Ингредиенты: 500 граммов свежей белокочанной капусты, 4 яйца, 120 граммов муки, 120 граммов сметаны, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, специи.

Шинкуем меленько лук и чеснок, натираем морковку, рубим капусту.

Жарим все вместе минут 7–10 пока овощи не станут мягкими. Взбиваем 2 яйца со сметаной, специями, мукой до однородности.

Еще 2 яйца варим вкрутую и нарезаем кубиком. Шинкуем укроп, смешиваем все вместе, выкладываем в форму и выпекаем в духовке 35 минут при 180 градусах.

Источник: rsute.ru.