Молочные коржики «как в детстве»: раскрываем проверенный рецепт из СССР — дешево и вкусно

Многие из нас помнят вкус молочных коржиков за 7 копеек, которые продавали в советских кулинариях, давали на завтрак в школах и детских садах.

Коржики запомнились приятным молочным вкусом и всегда радовали своим появлением на столе.

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Сегодня мы предлагаем вспомнить их аппетитность и порадовать своих близких свежей выпечкой.

Ингредиенты:

100 граммов сливочного масла

1 яйцо

180-200 граммов сахара

100 миллилитров молока

450 граммов муки

½ чайной ложки соды гашеной уксусом

Ванилин

Соединить ингредиенты и замесить мягкое тесто, раскатать скалкой. Слишком тонкой лепешку делать не стоит. Вырезать коржики, смазать яйцом.

Выпекать 15 минут в разогретой духовке на 180-200 градусах.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».