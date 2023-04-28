Молочные коржики «как в детстве»: раскрываем проверенный рецепт из СССР — дешево и вкусно

Многие из нас помнят вкус молочных коржиков за 7 копеек, которые продавали в советских кулинариях, давали на завтрак в школах и детских садах.
Коржики запомнились приятным молочным вкусом и всегда радовали своим появлением на столе.
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Сегодня мы предлагаем вспомнить их аппетитность и порадовать своих близких свежей выпечкой.
Ингредиенты:
- 100 граммов сливочного масла
- 1 яйцо
- 180-200 граммов сахара
- 100 миллилитров молока
- 450 граммов муки
- ½ чайной ложки соды гашеной уксусом
- Ванилин
Соединить ингредиенты и замесить мягкое тесто, раскатать скалкой. Слишком тонкой лепешку делать не стоит. Вырезать коржики, смазать яйцом.
Выпекать 15 минут в разогретой духовке на 180-200 градусах.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».