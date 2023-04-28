Молочные коржики «как в детстве»: раскрываем проверенный рецепт из СССР — дешево и вкусно

Коржики. Фото: соцсети

Когда хочется чего-то к чаю на помощь придет эта выпечка.

Многие из нас помнят вкус молочных коржиков за 7 копеек, которые продавали в советских кулинариях, давали на завтрак в школах и детских садах.

Коржики запомнились приятным молочным вкусом и всегда радовали своим появлением на столе.

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Сегодня мы предлагаем вспомнить их аппетитность и порадовать своих близких свежей выпечкой.

Ингредиенты:

  • 100 граммов сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 180-200 граммов сахара
  • 100 миллилитров молока
  • 450 граммов муки
  • ½ чайной ложки соды гашеной уксусом
  • Ванилин

Соединить ингредиенты и замесить мягкое тесто, раскатать скалкой. Слишком тонкой лепешку делать не стоит. Вырезать коржики, смазать яйцом.

Выпекать 15 минут в разогретой духовке на 180-200 градусах.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».

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