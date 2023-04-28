Как сделать вкуснейший картофельный шашлык по Ивлеву: сыр дарит нежность, бекон — сочность, масло — аромат

Телеповар Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как приготовить вкуснейший шашлык из картошки с беконом и сыром. Блюдо получается ароматным и очень аппетитным.

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Ингредиенты: маленькие картофелины — 9 штук, моцарелла чильеджина — 9 штук, ломтики бекона — 18 штук, шампиньоны — 6 штук. Для ароматного масла: розмарин — 10 граммов, чеснок — 4 зубчиков, петрушка — 10 граммов, оливковое масло — 100 миллилитров, соль — по вкусу.

Рубим зелень, чеснок, заливаем маслом, солим. Варим до полуготовности картофель, разрезаем на половинки.

К каждой картофелине кладем по ломтику сыра. Оборачиваем крест-накрест картошку с сыром двумя ломтиками бекона.

Нанизываем на шампуры, продевая между картофелинами шампиньоны. Жарим на углях, готовый шашлык поливаем ароматным маслом.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.