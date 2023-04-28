Лаваш с зеленью за 5 минут: закуска для шашлыка, перед которой не устоять

Если вы собираетесь в ближайшем будущем жарить шашлыки, то обратите внимание на закуску, которая будет вкуснее обычного хлеба. Это лаваш с зеленью, который готовится за пять минут!

Вам понадобятся: 2 листа лаваша, 2 пучка зелени, 150 г твердого сыра, 50 мл майонеза.

Разверните лаваш и смажьте его майонезом. Зелень мелко порубите, а сыр натрите на терке. Выложите ингредиенты на лаваш и свертите его в тугой рулет. Затем порежьте на кусочки и возьмите с собой на пикник.

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