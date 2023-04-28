Пельмени перестанут слипаться: добавьте этот продукт в воду при варке — обалдеете

Многие хозяйки допускают ошибки в приготовлении пельменей, и не всегда блюдо получается вкусным и красивым на вид. При варке изделия могут слипнуться и превратиться в кашу. Поэтому в воду надо добавлять секретный ингредиент.

Речь идет о подсолнечном масле. Достаточно погрузить в воду при закипании столовую ложку масла, и вы достанете из кастрюли красивые пельмени.

Кроме того, пельмени надо обязательно перемешивать, как только вы их погрузили в кастрюлю. И используйте большую емкость при варке, так как вода может убегать на плиту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».