Самый вкусный маринованный лук к шашлыку: секрет раскрыл кавказец — просто и доступно

Секрет вкусного шашлыка — далеко не только в самом мясе. Маринованный лук может сыграть не меньшую роль в вашем аппетите.
Ловите кавказский рецепт маринования лука к любимому блюду россиян во время пикников.
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Ингредиенты:
• лук репчатый — 3 головки,
• зеленый лук — 1 пучок,
• яблочный уксус — 3 столовые ложки,
• сахар — 1 столовая ложка,
• сладкий перец — 1 штука,
• соль, смесь перцев, кинза — по вкусу.
Нарезать лук тонкими кружками, мелко порубить перец и кинзу, соединить.
Смешать уксус, сахар, соль, смесь перцев. Залить маринадом лук с кинзой и перцем. Оставить мариноваться.
Источник: Telegram-канал «По-домашнему».