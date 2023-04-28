Самый вкусный маринованный лук к шашлыку: секрет раскрыл кавказец — просто и доступно

Секрет вкусного шашлыка — далеко не только в самом мясе. Маринованный лук может сыграть не меньшую роль в вашем аппетите.

Ловите кавказский рецепт маринования лука к любимому блюду россиян во время пикников.

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Ингредиенты:

• лук репчатый — 3 головки,

• зеленый лук — 1 пучок,

• яблочный уксус — 3 столовые ложки,

• сахар — 1 столовая ложка,

• сладкий перец — 1 штука,

• соль, смесь перцев, кинза — по вкусу.

Нарезать лук тонкими кружками, мелко порубить перец и кинзу, соединить.

Смешать уксус, сахар, соль, смесь перцев. Залить маринадом лук с кинзой и перцем. Оставить мариноваться.

Источник: Telegram-канал «По-домашнему».