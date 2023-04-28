Как приготовить тающий во рту яблочный пирог на сметане из двух яиц: сладко, но не приторно

Как приготовить тающий во рту яблочный пирог за 20 минут из того, что есть в холодильнике — тесто получится нежнейшим, а начинка сладкой, но не приторной, просто объедение.

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Берем два стакана муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 100 г сливочного масла, 150 г сахара, 200 г творога, два яйца, 100 г сметаны, три яблока.

Смешиваем муку с разрыхлителем и сахаром, натираем сюда же холодное масло и на скорую руку замешиваем тесто. Творог смешиваем со сметаной, взбитыми яйцами и тертыми яблоками.

Большую часть теста раскатываем в форму, сверху выкладываем начинку, а оставшееся тесто натираем и присыпаем им пирог сверху. Ставим в духовку и выпекаем 20–30 минут при 200 градусах. Приятного аппетита!