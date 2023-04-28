Как сделать сочный шашлык из говядины — секрет Бельковича: вымачиваем в масле, чесноке, соевом соусе

Говядина полезна и вкусна, однако в шашлыках она редко проявляется себя лучшим образом. Обычно запеченное на огне мясо говядины получается жестким и сухим.

Известный телеповар Саша Белькович раскрыл, как приготовить шашлык из этого капризного мяса так, чтобы он получился вкуснейшим.

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Ингредиенты: мякоть говядины — 500 граммов, соевый соус — 100 миллилитров, чеснок — 4 зубчика, сахарный песок — 1 чайная ложка, сушеный перец чили — ¼ чайной ложки, растительное масло — 30 миллилитров.

Нарезать тонкими кусочками мякоть говядины поперек волокон. Сделать маринад из соевого соуса, перца чили, сахара и растительного масла. Раздавить чеснок при помощи ножа, отправить в маринад, размешать.

Положить в этот ароматный состав мясо, оставить пропитываться 15 минут. Далее нанизать на шампуры и пожарить на углях до готовности.

Источник: vk.com/sashabelkovich