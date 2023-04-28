Быстрый насыпной пирог с творогом: тающие во рту крошки не оставляют равнодушными — восторг!

Насыпные пироги удивляют своей нежностью и тающим вкусом. А в сочетании с творогом они обретают особое волшебство. Этот рецепт очень прост в исполнении и всегда радует достойным результатом! Обязательно попробуйте!

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Ингредиенты: 150 г сливочного масла, 100 мл молока, 300 г муки, 1,5 стакана сахара, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 350 г творога, 2 яйца.

Разотрите масло с солью, мукой и половиной сахара руками, у вас получится крошка.

Отложите часть в сторону, в остатки вбейте яйцо, влейте молоко, добавьте ванилин. Творог измельчите в блендере с яйцом и остатками сахара.

Выложите в смазанную форму отложенные крошки, оставив немного для присыпки. Равномерно распределите начинку, сверху разложите тесто с яйцом, молоком и ванилином. Присыпьте крошкой и отправьте на 30 минут в разогретую духовку.

Источник: lafoy.ru.