Обалденно вкусный салат: смешаем чесночные сухарики с огурцами, томатами, крабовыми палочками и кукурузой

Этот обалденно вкусный салат с крабовыми палочками и сухариками всегда уходит со стола первым. Наверняка, приготовив его один раз на праздник, вы будете делать его каждую неделю, ведь оторваться от этой аппетитной закуски с ароматом чесночка просто невозможно!

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