Обалденно вкусный салат: смешаем чесночные сухарики с огурцами, томатами, крабовыми палочками и кукурузой

Салат. Фото: соцсети

Ароматное масло сделает эту закуску незабываемой.

Этот обалденно вкусный салат с крабовыми палочками и сухариками всегда уходит со стола первым. Наверняка, приготовив его один раз на праздник, вы будете делать его каждую неделю, ведь оторваться от этой аппетитной закуски с ароматом чесночка просто невозможно!

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Ингредиенты:

• белый хлеб,

• оливковое масло — 2 столовые ложки,

• чеснок — 2 зубчика,

• прованские травы — 1 чайная ложка,

• огурцы — 3 штуки,

• томаты — 2 штуки,

• крабовые палочки — 200 граммов,

• консервированная кукуруза — 1 банка,

• соль, специи — по вкусу,

• майонез.

Соединить оливковое масло с давленым чесноком и прованскими травами, обжарить сухарики в этом составе.

Порезать ингредиенты мелким кубиком, все соединить и заправить майонезом.

Источник: Telegram-канал «По-домашнему».

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