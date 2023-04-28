Обалденно вкусный салат: смешаем чесночные сухарики с огурцами, томатами, крабовыми палочками и кукурузой

Этот обалденно вкусный салат с крабовыми палочками и сухариками всегда уходит со стола первым. Наверняка, приготовив его один раз на праздник, вы будете делать его каждую неделю, ведь оторваться от этой аппетитной закуски с ароматом чесночка просто невозможно!
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Ингредиенты:
• белый хлеб,
• оливковое масло — 2 столовые ложки,
• чеснок — 2 зубчика,
• прованские травы — 1 чайная ложка,
• огурцы — 3 штуки,
• томаты — 2 штуки,
• крабовые палочки — 200 граммов,
• консервированная кукуруза — 1 банка,
• соль, специи — по вкусу,
• майонез.
Соединить оливковое масло с давленым чесноком и прованскими травами, обжарить сухарики в этом составе.
Порезать ингредиенты мелким кубиком, все соединить и заправить майонезом.
Источник: Telegram-канал «По-домашнему».